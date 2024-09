Prestiti personali: da oggi in Italia ci pensa Revolut

Gli oltre 2 milioni di clienti che in Italia hanno già scelto Revolut (iscriviti subito anche tu), da oggi possono richiedere un prestito personale direttamente dall’applicazione del servizio. Tra i vantaggi offerti ci sono un asso di interesse personalizzato, un credito flessibile, zero costi di istruttoria né commissioni aggiuntive.

Revolut porta i prestiti personali in Italia

È possibile chiedere una somma da 1.000 a 50.000 euro, da rimborsare in un periodo compreso tra 6 mesi e 8 anni. L’intero processo, dal primo step e fino all’erogazione del denaro, può richiedere solo pochi minuti. Di seguito le parole di Maurizio Talarico, Head of Branch and Lending di Revolut in Italia.

Questo è un altro importante passo nella maturità della nostra offerta in Italia. Stiamo presentando un prodotto innovativo, flessibile e all’avanguardia. Con questo nuovo lancio vogliamo consolidare ulteriormente la nostra crescita in Italia, aumentare la nostra base clienti così come la nostra offerta di prodotti e, soprattutto, diventare il conto corrente principale per i nostri clienti.

I clienti di Revolut possono gestire i loro prestiti personali con grande flessibilità, ad esempio modificando la data del rimborso mensile ed estinguendo in parte o totalmente l’importo in qualsiasi momento. Inoltre, il tasso d’interesse varia in base al profilo di ognuno, dal 5,45% al 15,5% fisso annuo (TAN) e dal 5,57% al 16,99% (TAEG). Non sono previsti costi di ammortamento o di apertura. Per saperne di più visita la pagina dedicata.

Ecco un riepilogo con le caratteristiche dei prestiti personali di Revolut in Italia.

Importo: da 1.000 euro a 50.000 euro;

durata: da 6 mesi a 8 anni;

tasso di interesse: varia a seconda del cliente; il profilo di rischio è analizzato tramite open banking, gli interessi maturano giornalmente e sono pagabili mensilmente;

gestione al 100% tramite app: l’intero processo viene svolto all’interno dell’app Revolut stessa, con un’esperienza utente fluida e senza attriti, flessibile e adattabile alle esigenze specifiche di ogni cliente;

commissioni per ritardo pagamento: verranno applicate in conformità con i requisiti normativi;

nessuna commissione nascosta: non ci sono commissioni per l’apertura del prestito, né per il rimborso anticipato totale o parziale, nessun costo d’istruttoria;

finalità: include, ma non è limitato a, lavori di ristrutturazione, vacanze, veicoli, studio o spese personali, l’unico interesse è l’interesse sul prestito stesso (e l’imposta di bollo).

Il lancio del credito al consumo in Italia si inserisce in un percorso di forte crescita per Revolut nel nostro paese. Per il futuro sono previste altre novità. Visita il sito ufficiale per conoscere tutti i dettagli dell’offerta e scegliere il piano più adatto alle tue esigenze.