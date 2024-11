Mutui, AI, ATM e credito aziendale nel 2025 di Revolut

L’evento The Revolutionaries organizzato oggi a Londra da Revolut ha visto salire sul palco i cofondatori Vlad Yatsenko e Nik Storonsky, per fare il punto sui risultati raggiunti e condividere la visione futura. Nell’occasione sono state annunciate alcune delle novità che saranno integrate nell’app finanziaria nel corso del 2025: ci sono anche i mutui.

Revolut, la visione per il 2025: mutui e altre novità

La società ha confermato l’intenzione di lanciare il suo prodotto ipotecario in Lituania, seguito da Irlanda e Francia. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un servizio completamente digitale in grado di configurarsi come il più veloce sul mercato, emettendo l’approvazione immediata e l’offerta finale in un solo giorno lavorativo, previa valutazione degli asset ed eventuali controlli necessari. Farà parte di un’offerta di credito completa che potrebbe arrivare a includere anche gli scoperti di conto.

Nel corso del 2025 debutterà poi un nuovo assistente di intelligenza artificiale per Revolut. Come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, l’AI sarà in grado di adattarsi alle esigenze e alle preferenze dei clienti, guidandoli verso abitudini finanziarie virtuose, attraverso un processo decisionale migliorato e un’amministrazione semplificata. Il lancio sarà graduale.

Ancora, arriveranno ATM brandizzati. Il primo paese ad accogliere gli sportelli sarà la spagna. Erogheranno contanti ed emetteranno carte. Guardando avanti, a lungo termine, accetteranno depositi in contanti. L’autenticazione avverrà attraverso il riconoscimento facciale.

Non è tutto: è previsto anche il debutto del primo prodotto di credito aziendale in Europa, caratterizzato da uno dei migliori tassi di risparmio nei mercati UE. Restando in tema, Revolut Business aiuterà le imprese a gestire le operazioni di ristoranti e negozi con Revolut Kiosk, integrando i pagamenti biometrici e continuando a spingere l’offerta Revolut Pay con metodi tra i quali, in futuro, figurerà il Buy Now Pay Later.

Chiudiamo con le parole di Nik Storonsky, CEO e cofondatore di Revolut. Ricordiamo che l’app finanziaria ha raggiunto di recente i 50 milioni di clienti nel mondo, circa 2 milioni dei quali in Italia.

Il 2024 è stato un anno significativo per Revolut, con milioni di nuovi conti aperti e prodotti innovativi lanciati nei nostri mercati. Il 2025 sarà più grande e migliore. Vogliamo rivoluzionare il settore bancario in meglio e siamo sulla strada giusta per raggiungere questo obiettivo.