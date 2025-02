POS senza canone o senza commissioni? Axerve li ha entrambi

Offrire ai propri clienti la maggiore libertà possibile nella scelta del metodo di pagamento è utile non solo per convertire una visita in negozio in un acquisto, ma anche per fidelizzarli e farli ritornare. Ecco perché risulta determinante scegliere il partner giusto: Axerve propone diverse soluzioni, studiate in modo da soddisfare le esigenze di ognuno. Puoi scegliere tra un POS con formula senza canone e uno senza commissioni, dipende solo dalle tue necessità.

Axerve ha il POS giusto per te: senza canone o senza commissioni?

La prima delle due opzioni prevede un cashback del 50% sulle commissioni (pari all’1% delle transazioni) grazie alla promozione in corso, accessibile da chi sceglie di attivare il servizio entro aprile. Il dispositivo fornito è il modello Android PAX A920 Pro, dal design elegante e moderno, dotato di connettività Wi-Fi e 4G con SIM inclusa. Inoltre, ha tutto l’occorrente per la stampa diretta degli scontrini, senza dover passare da un altro terminale. Scopri di più nella pagina dedicata.

L’alternativa è rappresentata dal piano con il solo canone mensile: paghi 17 euro + IVA per incassi annuali fino a 10.000 euro oppure 22 euro + IVA fino a 30.000 euro. Può rappresentare la soluzione più conveniente se effettui tanti movimenti. Il device è lo stesso già citato in precedenza. Trovi altre informazioni relative alle funziona in dotazione sulle pagine del sito ufficiale.

In definitiva, Axerve ha il POS giusto per i negozianti e i professionisti di ogni categoria, indipendentemente da quali siano le loro esigenze e dalla portata del business gestito. Tieni in considerazione inoltre che entrambe le tipologie dispongono di una dashboard online per avere sempre tutto sotto controllo, attraverso cui visualizzare i pagamenti, accedere alle fatture, scaricarle e molto altro ancora.