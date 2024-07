POS senza commissioni: i vantaggi di Axerve

Niente sorprese e zero commissioni per il POS di Axerve che puoi richiedere oggi stesso, semplicemente compilando un modulo in pochi minuti. Non dovrai più preoccuparti delle spese legate alla gestione dei pagamenti digitali, andando così incontro alle esigenze dei tuoi clienti e fidelizzandoli, semplificando inoltre la gestione della contabilità. L’accredito di quanto transato avviene su qualsiasi conto corrente italiano entro il giorno lavorativo successivo, non serve aprirne uno dedicato.

Perché scegliere il POS di Axerve senza commissioni

Quella proposta dall’offerta EASY è una tariffa chiara e trasparente, a partire da 17 euro + IVA di canone mensile per incassi complessivi fino alla soglia massima di 10.000 euro all’anno. È incluso il noleggio del dispositivo PAX A920 Pro caratterizzato da un design moderno ed elegante, leggero e portatile (adatto ai professionisti in movimento), dotato di connettività Wi-Fi e 4G (la SIM è compresa), stampa dello scontrino e sistema operativo Android. Trovi tutti gli altri dettagli tecnici a proposito delle specifiche e delle funzionalità sul sito ufficiale. Ogni operazione e lo storico dei movimenti sono riportati all’interno della Dashboard myStore, accessibile mediante un’interfaccia intuitiva con aggiornamenti mostrati in tempo reale.

Per quanto riguarda invece i metodi di pagamento accettati, sono tutti quelli digitali e contactless: carte di credito e di debito dei principali circuiti nazionali e internazionali (Visa, Mastercard, Maestro e Pago Bancomat), via smartphone e altri dispositivi con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Come già anticipato in apertura, puoi effettuare la richiesta del tuo POS Axerve senza commissioni semplicemente compilando un modulo, in pochi minuti. In alternativa, se preferisci una formula a canone zero, c’è anche quella (visita la pagina dedicata), conforme al bonus fiscale del 30%.