POS senza costi fissi: ora è possibile grazie a SumUp

Accedere a un POS senza costi fissi è oggi possibile: scegliendo SumUp Air è possibile ottenere un POS senza un canone mensile e senza costi fissi per transazione (ma solo con una commissione percentuale. Il POS mobile proposto da SumUp, inoltre, è utilizzabile per accettare pagamenti con qualsiasi carta di pagamento, non ha vincoli e non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente.

Con SumUp Air è previsto solo un costo iniziale, per l’acquisto del terminale, di 47,58 euro una tantum. Tutte le transazioni, a prescindere dalla carta utilizzata dal cliente, prevedono una commissione di 1,95%, senza nessun costo fisso per transazione.

POS senza costi fissi con SumUp: i dettagli della promozione

SumUp Air è un comodissimo POS mobile da abbinare al proprio smartphone, sfruttando l’app dedicata, e da utilizzare quando serve per accettare pagamenti. Oltre alla comodità di utilizzo, il POS proposto da SumUp ha diversi altri vantaggi.

Questa soluzione non ha costi fissi e ricorrenti, non prevedendo alcun canone per l’utilizzo del servizio. C’è poi una commissione unica, pari all’1,95% della transazione, senza alcuna componente fissa. Da notare, inoltre, che l’uso del POS non prevede l’apertura di un nuovo conto corrente.

Per attivare l’offerta è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di SumUp e acquistare il POS SumUp Air. La spesa iniziale è di 47,58 euro (IVA inclusa). Il servizio sarà poi attivabile in poco tempo, con il POS che sarà subito pronto all’utilizzo.

