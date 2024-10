POS senza costi mensili e 1% di commissione fissa con Axerve

I titolari di una nuova attività hanno la necessità di un POS. Per la maggior parte degli esercenti che stanno avviando un nuovo progetto, la scelta migliore è un POS senza costi mensili e con una commissione sulle transazioni il più bassa possibile. Ed è quanto offre Axerve con la sua nuova offerta POS Easy.

POS Easy a commissioni di Axerve prevede commissioni fisse all’1% e un POS a canone zero. In più, presentando la richiesta entro il 29 novembre 2024, si può ottenere il rimborso delle commissioni pari al 50%. Per quanto riguarda invece il costo del terminale, spesa da affrontare una sola volta, segnaliamo che il POS associato all’offerta POS Easy costa 100 euro (più IVA).

POS senza costi mensili e 1% di commissioni con Axerve

L’offerta in corso sul sito di Axerve è pensato appositamente per aiutare i titolari di una nuova azienda o di un e-commerce a semplificare la gestione della propria attività. I servizi inclusi sono l’accredito su qualsiasi conto corrente, la SIM 4G con traffico dati incluso e un’assistenza tecnica attiva 24 ore su 24. Inoltre, non è previsto alcun vincolo di permanenza.

Tornando alla promozione, tutti i nuovi clienti POS Easy beneficiano del cashback pari al 50% delle commissioni riguardanti le transazioni effettuato con il POS fino al 31 dicembre di quest’anno. Per beneficiare della promozione, occorre presentare la richiesta entro il 29 novembre (incluso). Il rimborso dell’importo dovuto sarà effettuato da Fabrick attraverso bonifico mensile posticipato (l’importo massimo rimborsabile è pari a 40 euro al mese).

Puoi richiedere l’attivazione dell’offerta POS Easy e ricevere così il 50% di cashback sulle commissioni direttamente su questa pagina del sito Axerve. L’unica spesa da sostenere all’inizio è quella relativa al terminale di vendita, disponibile al prezzo di 100 euro.