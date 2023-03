POS SumUP Air, la migliore risposta alla tendenza contactless in Italia

È cresciuta tantissimo negli ultimi anni la tendenza contactless degli italiani, che amano pagare senza dover digitare il codice PIN della loro carta di debito o credito.

Diciamo che una grande mano è stata data dalla pandemia di COVID-19 e dal divieto di entrare in contatto con oggetti vari senza l’uso dei guanti.

Ecco perché gli esercenti si stanno affidando a dispositivi POS sempre più tecnologici e che garantiscono transazioni veloci e a prova di PIN.

Una delle società che ha puntato su questo aspetto è SumUP che, grazie ai suoi POS, ha notevolmente allargato il suo raggio di affari.

Puntando sulla portabilità, SumUP ha prodotto Air, uno dei POS più diffusi tra venditori ambulanti e aziende di trasporti.

SumUP Air: POS che risponde alla tendenza contactless a zero costi fissi

La società SumUP si è sempre distinta dalla concorrenza perché non pratica costi fissi e non vincola contrattualmente i suoi clienti.

La spesa prevista si riduce al costo del dispositivo Air, il cui prezzo attuale è di 47,58 euro. Su ogni transazione, che soddisfa pienamente la tendenza contactless attuale, viene applicata un’unica commissione, che è pari all’1,95%.

Gli altri metodi di pagamento che il POS accetta sono Chip & Pin e tramite Apple Pay e Google Pay. La ricevuta della transazione viene poi inviata al cliente via SMS o email.

Come dicevamo, il POS Air di SumUP è stato pensato per l’utilizzo in mobilità. Le dimensioni sono molto ridotte, per non dire tascabili.

Inoltre non ha fili e deve essere collegato al tablet o alla smartphone via Bluetooth. In questo modo si possono accettare pagamenti ovunque.

Per quanto riguarda la durata della batteria, è stimata fino a 500 pagamenti con una ricarica sola. L’acquisto di SumUP può essere fatto online nel link qui sotto:

Non è obbligatorio aprire un nuovo conto, poiché basta inserire le coordinate bancarie di uno già esistente. Ovviamente, sul dispositivo mobile va scaricata l’app SumUP per iniziare ad accettare pagamenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.