POS SumUP pazzesco: zero costi fissi e commissioni basse, ecco come

Se stai cercando un POS mobile perché la tua attività ti sta portando oltre il tuo negozio, la soluzione che ti proponiamo oggi è il POS SumUp a zero costi fissi.

SumUP è un fornitore di dispositivi che si distingue dalla concorrenza non soltanto perché non applica un canone mensile, ma soprattutto per le commissioni basse sulle transazioni.

Hai a disposizione due tipologie di POS: cordless o mobile. Il primo è privo di fili e può essere allontanato dalla base, il secondo è alla stregua di un telefonino che si appoggia alla rete mobile.

Se hai necessità di effettuare transazioni in mobilità, allora l’opzione migliore è la seconda.

SumUP Air: il POS mobile a zero costi fissi

La soluzione mobile prende il nome di SumUP Air, che si distingue perché è a zero costi fissi, commissioni basse e priva di vincoli contrattuali.

L’unica spesa che dovrai affrontare è quella inerente all’acquisto del terminale, il cui costo ammonta a 47,58 euro. Per quanto riguarda la commissione sul transato è pari all’1,95%.

Il POS SumUP Air è compatibile con ogni metodo di pagamento e ti consente anche di stampare la ricevuta oppure di inviarla in formato digitale via SMS o email.

Puoi collegare il dispositivo allo smartphone o al tablet via Bluetooth tramite un’app gratuita. In altre parole, non sei costretto ad avvalerti di una SIM dati aggiuntiva oppure di collegarti forzatamente al Wi-Fi.

Per quanto riguarda la durata della batteria, con una sola ricarica riesce a completare tranquillamente fino a 500 transazioni.

Parlando, invece, di accrediti, non sei obbligato ad aprire un nuovo conto corrente con SumUP, poiché ti basta soltanto inserire i dettagli di quello che già possiedi.

Quindi, riepilogando, non ci sono costi fissi e nascosti per il servizio, non deve stipulare contratti, ma pagare soltanto una commissione quasi irrisoria su ogni transazione.

A questo punto, non ti resta che acquistare il dispositivo nella pagina ufficiale dell’offerta e iniziare a usarlo per accettare pagamenti in mobilità.

