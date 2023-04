POS SumUP Solo, la soluzione tascabile TOP che cercavi ora disponibile

Una soluzione tascabile TOP per accettare pagamenti digitali? Ce ne sono diverse in commercio, ma non tutte sono performanti e ottimizzate.

Tra queste, la soluzione proposta da SumUP è senza dubbio la migliore per diversi motivi. Ecco perché in tanti si sono avvalsi dei suoi dispositivi.

Estremamente portatile e versatile, il dispositivo di cui parleremo si chiama Solo. Con questo POS può effettuare transazioni in mobilità, tipo a domicilio e in occasione di eventi particolari.

Quanto costa questo dispositivo? Soltanto 79 euro. Con esso puoi avvalerti di tutte le funzionalità smart proprie di questo POS, oltre all’accesso a fondi personali in modo veloce sul Conto Aziendale gratis.

Non dovrai pagare il canone mensile, ma soltanto una commissione su ogni transazione, che è pari all’1,95%.

POS SumUP Solo, la soluzione tascabile TOP che cercavi

Con questa irrinunciabile offerta potrai gestire ogni metodologia di pagamento. Inoltre hai la possibilità di scegliere la soluzione con stampante termica per stampare gli scontrini.

Nel caso specifico, il pagamento del terminale accoppiato alla stampante passa a 129 euro, un prezzo ragionevole se si pensa che potrai stampare con una sola ricarica fino a 800 ricevute.

Non temere per l’aspetto della soluzione tascabile TOP: la stampante è un leggermente più grande del dispositivo.

Che funzionalità offre il POS Solo? Una delle più interessanti è il suggerimento dell’importo delle mance, ma anche quello che ti consente di rendicontare le vendite.

A livello di connettività, è presente quella Bluetooth, con cui puoi collegare il POS a qualsiasi dispositivo mobile.

Non ci sono limiti di accettazione, poiché il POS effettua transazioni con qualsiasi tipologia di carta di pagamento.

Otterrai anche un conto aziendale gratuito e una carta MasterCard, anch’essa gratuita, con cui inviare bonifici senza commissioni. Acquista subito POS Solo SumUP nel link qui sotto:

Puoi scegliere tra la soluzione con o senza stampante, ma otterrai ugualmente un dispositivo pratico, piccolo e aperto a ogni tipo di transazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.