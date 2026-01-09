Addio furgoni nei centri storici? Una cargo e-bike per Poste

Quello ritratto nell’immagine qui sotto è il prototipo di cargo e-bike nato dalla collaborazione tra Poste Italiane, Italian Aluminium Technology, Pirelli e ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, dell’Università degli Studi di Bergamo e del Politecnico di Milano. Un mezzo a tre ruote e zero emissioni che il gruppo vuol impiegare per la consegna dei pacchi nei centri storici delle città.

Il cargo e-bike di Poste Italiane per le consegne

Con una capacità di carico superiore rispetto a quella di una bici tradizionale, sul retro integra un vano modulare da 700 litri con apertura basata su tecnologia NFC e può trasportare fino a 100 chilogrammi. Per quanto riguarda la velocità è limitata a 25 Km/h, come previsto dalla normativa sui veicoli a pedalata assistita. Ha in dotazione sensori che misurano la qualità dell’aria, la temperatura e l’umidità, oltre a radar e calcolatori elettronici (come si legge nel comunicato stampa) per offrire innovativi servizi di supporto al conducente utili ad esempio a migliorare lo stile di guida.

Il prototipo di cargo e-bike è in grado di rilevare gli ostacoli lungo il percorso, monitorando lo stato e l’usura degli pneumatici. Non mancano poi un sistema di antibloccaggio delle ruote e quello per la rigenerazione energetica che sfrutta sia la frenata sia il sole, grazie ad alcuni pannelli fotovoltaici.

Prima la necessaria sperimentazione

La prima fase di sperimentazione, il test sul campo del mezzo, è prevista in Puglia. Servirà a capire quanto è efficiente ed eventualmente a individuare i margini di miglioramento. Più avanti dovremmo vederlo impegnato tra le vie dei centri storici, dove oggi viaggiano i furgoni per le consegne.

L’iniziativa fa parte del piano strategico quadriennale 2024-2028 The Connecting Platform che ha tra gli obiettivi una decarbonizzazione dei trasporti. Al momento Poste Italiane conta una flotta composta da quasi 29.000 mezzi a basse emissioni, di cui circa 6.200 completamente green e 8.800 ibridi.