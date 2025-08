Poste Italiane down l'1 agosto: tutti gli aggiornamenti

I servizi online di Poste Italiane sono down per molti utenti e clienti. La conferma giunge, come sempre, dai feedback inviati al portale Downdetector. Il grafico qui sotto mostra in modo piuttosto chiaro l’evolversi della situazione.

Il down di Poste Italiane dell’1 agosto 2025

Le prime segnalazioni sono giunte già intorno alle ore 06:00, per poi aumentare progressivamente. Ci sono problemi anche con l’applicazione PosteID per la gestione dello SPID. Nell’immagine qui sotto, l’errore mostrato durante l’apertura quando l’operazione non va a buon fine. In alternativa, il processo è più lento del solito.

Errore all’avvio. Si è verificato un errore in fase di avvio dell’app. Ti consigliamo di riprovare e di controllare l’eventuale disponibilità sullo store di aggiornamenti dell’app.

Altri malfunzionamenti segnalati sono, se possibile, ancora più gravi: tra questi il saldo azzerato per i libretti. Mentre per l’applicazione abbiamo avuto modo di controllare direttamente, per quest’ultimo feedback non possiamo confermare la veridicità.

Proprio in questi giorni, Poste Italiane sta celebrando l’arrivo di milioni di nuovi utenti nella sua Super App, quella che di fatto ingloba i servizi di Postepay e BancoPosta. Non sappiamo se il down di oggi abbia in qualche modo a che fare con la transizione. Pubblicheremo aggiornamenti sulla situazione in questo articolo, non appena disponibili.

Aggiornamento (1 agosto 2025, 08:24)

Nuove segnalazioni sembrano confermare l’anomalia relativa al credito disponibile per Postepay e BancoPosta. Il problema potrebbe essere effettivamente in qualche modo collegato alla migrazione verso l’applicazione unica di Poste Italiane.

… in aggiornamento