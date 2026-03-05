Poste Italiane down il 5 marzo: tutti gli aggiornamenti

Gli utenti e i clienti dei servizi online di Poste Italiane stanno segnalando un down. Il grafico qui sotto mostra il picco dei feedback inviati attraverso il portale Downdetector. Secondo la mappa nazionale, i malfunzionamenti sono distribuiti in modo piuttosto uniforme da nord a sud, provenienti soprattutto dalle grandi città: Milano, Torino, Bologna, Perugia, Roma, Napoli, Bai, Palermo e Catania.

Aggiornamenti sul down di Poste Italiane del 5 marzo

Non è chiaro cosa sia interessato dallo stop, se l’autenticazione tramite identità digitale SPID (PosteID) o altro. Qui pubblicheremo tutti gli aggiornamenti non appena disponibili.

Aggiornamento (5 marzo 2026, 09:36)

Il volume dei feedback inviati a Downdetector è stazionario, senza ulteriori picchi. Sembra trattarsi di un problema piuttosto circoscritto, in confronto ad alcuni altri accaduti in passato. Continuiamo a monitorare la situazione.

Aggiornamento (5 marzo 2026, 10:20)

Le segnalazioni sono in diminuzione. Fortunatamente, questo giovedì non sembra destinato a diventare una giornata nera per gli utenti e per i clienti di Poste Italiane. Il numero dei feedback è piuttosto contenuto e i problemi riscontrati all’inizio della mattinata non hanno avuto un impatto esteso.

… in aggiornamento

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.