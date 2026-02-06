Poste Italiane down il 6 febbraio: tutti gli aggiornamenti

È come sempre il portale Downdetector (qui sotto il grafico) a restituire una fotografia fedele e in tempo reale della situazione: ci sono problemi con i servizi online di Poste Italiane. Sono molti gli utenti che stanno segnalando il down in corso. Abbiamo fatto un test provando ad accedere a una piattaforma della PA con SPID ed effettivamente restituisce il messaggio di errore Accesso non riuscito . L’autenticazione non va a buon fine.

Il down di Poste Italiane del 6 febbraio 2026

I primi feedback relativi a malfunzionamenti sono arrivati intorno alle ore 9:30 di questa mattina, venerdì 6 febbraio. Di lì a poco il picco. Qui è dove seguiremo la vicenda con tutti gli aggiornamento del caso.

Non sappiamo cosa non stia andando per il verso giusto, ma oltre ad Accesso non riuscito sono visualizzati altri messaggi di errore come L’autenticazione non può essere concessa in quanto è trascorso il timeout massimo previsto per il completamente della procedura di login ed Errore occorso durante la procedura di autenticazione gestita da Poste .

Aggiornamento (6 febbraio 2026, 10:15)

Il volume delle segnalazioni continua ad aumentare. Al momento non ci sono comunicazioni da parte di Poste Italiane.

Aggiornamento (6 febbraio 2026, 10:41)

Negli ultimi minuti si è registrato un forte calo per quanto riguarda il numero dei feedback inviati a Downdetector. Come sempre, è il segnale che i problemi sono stati risolti o sono in fase di risoluzione. Fortunatamente per gli utenti di Poste Italiane, questa volta lo stop sembra destinato a durare meno rispetto a quanto visto alcune volte in passato.

… in aggiornamento