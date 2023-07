PosteMobile: rimodulazione da agosto 2023, aumenta costo mensile

Il mese di agosto 2023 è ricco di rimodulazioni per la telefonia, fissa e mobile. Ancora a inizio luglio 2023 abbiamo parlato in particolar modo della rimodulazione Vodafone sulle offerte “metalliche”, con aumenti tariffari fino a 1,99 euro. Ora invece è il turno di PosteMobile, l’operatore telefonico virtuale di PostePay che, con un apposito SMS informativo, ha confermato una rimodulazione per agosto 2023: analizziamola nel dettaglio.

PosteMobile conferma rimodulazione per agosto 2023

Come riportato da MondoMobileWeb, alcuni clienti dell’operatore virtuale hanno iniziato a ricevere SMS simili al seguente: “Messaggio informativo di modifica contrattuale: il canone del tuo piano PosteMobile aumenterà di 1E al mese. Dal primo rinnovo successivo al 27/08/23 pagherai 5,99E al mese. Hai diritto in ogni momento di recedere dal contratto con mail, fax o lettera o di passare ad altro operatore senza penali. Info in Ufficio Postale o www.postemobile.it/rimodulazione”.

È facile capire quindi che si tratta di aumento di 1 euro al mese che entrerà in vigore dal primo rinnovo successivo al 27 agosto 2023, e riguarderà consumatori con offerte tariffarie da 4,99 euro al mese, ovvero le Creami Relax, Creami WOW e altre promozioni low-cost.

Non si tratta comunque di una rimodulazione che giunge a sorpresa: ancora lo scorso marzo 2023 l’operatore confermò la medesima modifica tariffaria a un altro scaglione di clienti con le stesse offerte. Di conseguenza, è un processo graduale avviato da PosteMobile tempo addietro e portato avanti con calma. Il motivo della rimodulazione? L’aumento dei costi a livello globale, causato dalle “trasformazioni profonde dello scenario economico”.

Naturalmente, i clienti interessati potranno recedere dal contratto senza costi aggiuntivi, anche effettuando la portabilità.