Rimodulazione Vodafone ad agosto 2023: le offerte interessate

Il 2023 si sta rivelando un anno di rimodulazioni per numerose offerte di vari operatori telefonici italiani. Nel caso specifico di Vodafone, giusto a fine giugno abbiamo segnalato una rimodulazione a fine luglio 2023 per le offerte “metalliche”, ovvero Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold Start e Gold. Ebbene, il marchio rosso giusto in questi giorni ha confermato un altro aumento tariffario ad agosto 2023 per un altro gruppo di clienti. Come oramai da prassi, in alternativa viene proposto un piano con meno SMS.

Vodafone prepara rimodulazione per agosto 2023

Come riportato da MondoMobileWeb, Vodafone sta inviando delle comunicazioni ai clienti interessati, ovvero un altro scaglione di coloro che risultano in possesso di SIM Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold Start e Gold. Un SMS di esempio ripreso dai nostri colleghi chiarisce: “Gentile Cliente, la informiamo che il suo contratto sta per cambiare. A causa dell’eccezionale aumento dei costi dovuti all’inflazione e dei crescenti e continui investimenti necessari a gestire il traffico dati sempre in aumento, a partire dal primo rinnovo successivo al 05/08/2023, la sua offerta Silver costerà 1,99 euro in più. Le ricordiamo che può recedere senza penali o costi aggiuntivi entro il 04/09/2023 […]”.

In alternativa, i clienti potranno attivare una versione Light del pacchetto di cui sono in possesso, con gli stessi Giga e minuti ma meno SMS, e con un costo poco più elevato – tendenzialmente a 0,99 euro in più al mese.

Il diritto di recesso gratuito o di cambio operatore può essere esercitato entro un periodo di 60 giorni specificando come causale “modifica delle condizioni contrattuali”, recandosi presso un negozio Vodafone, tramite il sito dell’operatore o chiamando il servizio clienti al 190.