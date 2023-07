PosteMobile lancia la SIM ecosostenibile: più piccola e riciclata

Nella giornata di ieri, 3 luglio 2023, Fastweb ha lanciato le ecoSIM presso tutti i suoi punti vendita e sul sito Internet, permettendo ai nuovi consumatori di essere più sostenibili nell’acquisto di una offerta mobile sotto il loro marchio. Come già visto nel caso di altre aziende del settore, si tratta di soluzioni dal packaging eco-friendly e in plastica riciclata, e persino la carta informativa a disposizione dei clienti è realizzata limitando l’impiego di cara e inchiostro.

Ebbene, un altro operatore ha confermato il suo impegno per l’ambiente: PosteMobile ha introdotto la SIM Ecosostenibile ancora lo scorso maggio 2023, ma il debutto diffuso sta avvenendo proprio in questo periodo.

PosteMobile pensa alla SIM sostenibile

Come ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, l’operatore telefonico virtuale di PostePay basato su rete Vodafone d’ora in avanti venderà una scheda telefonica realizzata in plastica riciclata e dalla dimensione ridotta del 50%, per un nuovo formato dal basso impatto ecologico. L’introduzione, come avrete potuto intuire in precedenza, sta avvenendo progressivamente sostituendo le vecchie SIM con il formato standard ecosostenibile.

Per evitare sprechi, PosteMobile distribuirà la SIM Ecosostenibile seguendo l’esaurimento dello stock delle SIM standard già presenti nei depositi.

PosteMobile, dunque, descrive questo passaggio come segue: “Plastica riciclata e dimensioni ridotte? Fatto. Il nostro impegno green si vede anche dalle piccole cose. Con le nostre SIM ci impegniamo a essere più sostenibili: per te, per noi, per il pianeta. PostePay ha introdotto su tutti i canali distributivi la nuova SIM, orientata alla sostenibilità ambientale”.

Le SIM ecosostenibili di PosteMobile sono ufficialmente disponibilI presso uffici postali e sul sito Web, ma possono essere ordinate anche per gli acquisti a distanza tramite canale telefonico. Interessante notare, peraltro, come le nuove SIM Ecosostenibili presentano il logo Postepay e non Poste Italiane, per ribadire ulteriormente la distinzione tra i due marchi.