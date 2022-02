PostePay annuncia l'acquisizione di LIS Holdings

Con un investimento economico quantificato in 700 milioni di euro, Poste Italiane annuncia formalmente l’acquisizione di LIS Holdings, attraverso la controllata PostePay. Stando a quanto si legge nel comunicato stampa, l’operazione si inserisce nel piano industriale 24SI (2024 Sustain & Innovate) approvato lo scorso anno dal gruppo.

Finora controllata da International Game Technology PLC, la realtà è attiva nel mercato italiano dei pagamenti di prossimità (bollettini, prepagate, ricariche ecc). Il servizio offerto poggia su una tecnologia proprietaria e su una rete composta da circa 54.000 punti vendita convenzionati distribuiti nel territorio. Questa la descrizione fornita dal profilo LinkedIn.

Siamo una società Fintech con know-how, esperienza ed elevate competenze tecnologiche, che ci permettono di essere leader nella realizzazione e gestione di soluzioni e infrastrutture per l’erogazione di un’ampia gamma di servizi, finanziari e di pagamento, per il cittadino e per le imprese…