Potenza Dyson a prezzo mini: V11 Fluffy a 363€ e le recensioni lo adorano

Con la Festa delle Offerte Prime anche la pulizia ne beneficia. Dyson V11 Fluffy è in promozione a soli 363,99 euro, invece di 599 euro! Uno sconto di 235 euro ti sta aspettando su Amazon. Non perdere altro tempo. Potrai davvero risparmiare assicurando la massima potenza Dyson a un prezzo mini.

Con 60 minuti di autonomia aspiri tutta casa, anche lo sporco più difficile e su tutti i tipi di pavimento. Questo aspirapolvere senza filo è potente, intelligente e versatile. In un attimo si trasforma in un portatile così lo usi in alto e anche in auto. La tecnologia anti-groviglio è semplicemente fantastica.

Dyson V11 Fluffy: la qualità si vede

Con il Dyson V11 Fluffy acquisti un aspirapolvere di altissima qualità premium. Dotato di uno schermo LCD, ti permette di vedere le prestazioni attuali, la modalità di aspirazione, l’autonomia residua, il promemoria sulla manutenzione del filtro e i rapporti sulle ostruzioni. In questo modo hai un controllo completo sulle pulizie.

La spazzola Fluffy è delicata sui pavimenti, ma decisa sullo sporco. Il mini turbo spazzola anti-groviglio rimuove i peli da cucce, sedili auto, scale e tappezzerie. Lo fa rapidamente e in modo preciso, non lasciando alcuna traccia. Sfrutta tutta questa potenza per pulire meglio e più velocemente.

Scegli V11 Fluffy in offerta su Amazon a soli 363,99 euro, invece di 599 euro!