 Potenza pura per Lenovo Yoga Slim 7 con display OLED 2.8K e 16+1TB GB
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Potenza pura per Lenovo Yoga Slim 7 con display OLED 2.8K e 16+1TB GB

Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition è un laptop che fa la potenza sua con una serie di caratteristiche tecniche da apprezzare.
Potenza pura per Lenovo Yoga Slim 7 con display OLED 2.8K e 16+1TB GB
Tecnologia
Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition è un laptop che fa la potenza sua con una serie di caratteristiche tecniche da apprezzare.

Cerchi un laptop che abbia paura di esaudire ogni tua richiesta? Con un modello come Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition i dubbi sono subito dissipati. Potente, straordinario e dotato di caratteristiche che messe a confronto con tanti altri modelli, vincono a mani basse. Eccellente anche il prezzo ma è tutto merito dello sconto del 17% su Amazon. Scoprilo subito e poi mettilo in carrello con 999 euro invece di 1199 euro pagandolo anche a Tasso Zero.

Compralo su Amazon

Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition è un laptop di utlima generazione che rende ogni tuo desiderio realtà. Non solo è sottile, moderno e dotato di design Comfort Edge ma è anche leggero e ideale da portare sempre con te quando ti sposti per studio, svago e lavoro. Disponibile in colorazione Luna Grey, questo modello è nel taglio che prevede ben 16GB di RAM e 1TB di spazio su SSD. Se già sei rimasto a bocca aperta, aspetta di scoprire tutto il resto.

Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition Notebook Copilot+ PC - Display OLED 14

Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition Notebook Copilot+ PC - Display OLED 14" 2.8K WQXGA+ (2880x1800), Intel Core Ultra 7 256V, RAM 16 GB, 1 TB SSD, Grafica Intel Arc, Windows 11 Home - Luna Grey

999,00 1.199,00€ -17%
Vedi l'offerta

Tutta la sua magia la visualizzi sul display con pannello OLED da 14″ che vanta una risoluzione di 2,8K per non lasciarsi scappare neanche il più piccolo dei dettagli. Detto ciò, ogni tua richiesta viene resa possibile grazie al processore Intel Core Ultra 7, al quale subentra anche il Copilot+ ossia la nuova generazione di AI che migliora ogni processo rendendolo più fluido e più performante. Non viene lasciato nulla al caso con supporto al WiFi 7 e con una batteria che offre fino a 34 ore di utilizzo con una sola ricarica. Proprio quest’ultima avviene tramite Rapid Charge Express, tecnologia che in sole  15 minuti ti offre 3 ore di utilizzo aggiuntivo. Il sistema operativo, infine, è Windows 11 Home. 

Impossibile perderlo di vista se quello che desideri è la potenza. Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition è disponibile a soli 999 euro su Amazon con sconto del 17%, compralo subito e scegli se pagare anche con finanziamento a Tasso Zero.

Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition Notebook Copilot+ PC – Display OLED 14″ 2.8K WQXGA+ (2880×1800), Intel Core Ultra 7 256V, RAM 16 GB, 1 TB SSD, Grafica Intel Arc, Windows 11 Home – Luna Grey

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Molto più che un televisore il Philips Ambilight da 65

Molto più che un televisore il Philips Ambilight da 65": visione 4K e non solo
Cuffie wireless con 94 ore di autonomia in maxi sconto a meno di 60 euro

Cuffie wireless con 94 ore di autonomia in maxi sconto a meno di 60 euro
AVVISTATO lo Xiaomi Redmi Note 14 5G a meno di 190€ con codice sconto

AVVISTATO lo Xiaomi Redmi Note 14 5G a meno di 190€ con codice sconto
Monitor Full HD da 27 pollici a meno di 100 euro (sconto Amazon)

Monitor Full HD da 27 pollici a meno di 100 euro (sconto Amazon)
Molto più che un televisore il Philips Ambilight da 65

Molto più che un televisore il Philips Ambilight da 65": visione 4K e non solo
Cuffie wireless con 94 ore di autonomia in maxi sconto a meno di 60 euro

Cuffie wireless con 94 ore di autonomia in maxi sconto a meno di 60 euro
AVVISTATO lo Xiaomi Redmi Note 14 5G a meno di 190€ con codice sconto

AVVISTATO lo Xiaomi Redmi Note 14 5G a meno di 190€ con codice sconto
Monitor Full HD da 27 pollici a meno di 100 euro (sconto Amazon)

Monitor Full HD da 27 pollici a meno di 100 euro (sconto Amazon)
Paola Carioti
Pubblicato il
22 ago 2025
Link copiato negli appunti