Potenzia il Wi-Fi del PC con questa antenna USB a soli 17€

La rete Wi-Fi del PC non è sempre abbastanza potente per garantire una buona copertura, fattore indispensabile per una corretta e veloce comunicazione con il router. Questa interessante antenna USB di TP-Link è perfetta per i laptop dotati di un sistema Wi-Fi poco potente, che perdono facilmente segnale anche a pochi metri di distanza dal modem-router. Oggi questo interessante prodotto si trova in offerta su Amazon a 17,78€, il minimo storico sul noto e-commerce.

Installare la chiavetta Wi-Fi è semplicissimo, basta collegarla alla porta USB 3.0 del PC e scaricare gli appositi driver dal sito ufficiale del produttore. In pochi secondi l’antenna è operativa e pronta a ricevere e trasmettere segnale. Inoltre, questo modello è molto prestante, supporta connessioni in fibra ottica e raggiunge velocità di trasferimento dati fino a ben 867 Mbps sulla banda 5 GHz e 400 Mbps sulla banda 2,4 GHz.

L’antenna USB Wi-Fi di TP-Link è compatibile con sistemi operativi Windows e Mac OS, basta scaricare i driver relativi alla versione del sistema installata sul computer.

Oggi è possibile acquistare la potente antenna Wi-Fi di TP-Link ad un prezzo mai visto, in offerta su Amazon a 17,78€, con uno sconto del 26% rispetto al listino solito. Per gli utenti abbonati al servizio Amazon Prime, la spedizione del prodotto non comporta alcun costo aggiuntivo e la consegna avviene entro 1-2 giorni lavorativi dall’invio dell’ordine.

