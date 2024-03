Povere Creature arriva in streaming su Disney+: guardalo a soli 1,99€

Fino al 14 marzo hai la fantastica opportunità di provare il piano Standard con pubblicità di Disney+ a soli 1,99 euro al mese per tre mesi: proprio il 14 marzo arriva in streaming sulla piattaforma il premiatissimo Povere Creature, il film diretto da Yorgos Lanthimos e basato sull’omonimo romanzo del 1992 e che ha vinto 4 statuette agli Oscar, tra cui quello alla Miglior attrice andato a Emma Stone.

Povere Creature in streaming: di cosa parla il film premiato agli Oscar

In Povere Creature ci viene presentata Bella Baxter, interpretata da Emma Stone, una donna dal carattere spigliato e emancipato, che sfugge al controllo del marito violento per poi morire in un incidente.

Grazie a un esperimento condotto dal dottor Godwin Baxter, interpretato da Willem Dafoe, Bella riesce però a tornare misteriosamente in vita, con un desiderio profondo di conoscenza. Con la guida di Baxter, Bella intraprende un viaggio di scoperta, desiderosa di tornare alla vita mondana che tanto le manca. Incontra Duncan Wedderburn, interpretato da Mark Ruffalo, un avvocato noto per la sua abilità e la sua dissolutezza, con il quale parte per un’avventura che attraversa i continenti.

