Power bank 20000mAh 45W con cavi integrati: MAXI SCONTO Amazon (-41%)

Il power bank da 20.000mAh e 45W di Baseus è una soluzione potente, comoda e universale adatta a tutti i tuoi dispositivi elettronici, da usare quando hai bisogno di una ricarica immediata. Oggi è in offerta su Amazon al super prezzo di soli 29,74 euro invece di 49,99: include la spedizione Prime per gli iscritti.

Questo power bank è dotato di ricarica rapida PD3.0 e QC4 che, in termini pratici, significa portare un iPhone 16 Pro Max al 55% in soli 30 minuti, così come per il Galaxy S25 Ultra. La ricarica si completa dunque in pochissimo tempo, anche per tablet o piccoli laptop. Puoi anche ricaricare fino a quattro dispositivi insieme grazie ai due cavi USB-C integrati, una porta USB-C e una USB-A.

Con la capacità da 20.000mAh sarai in grado di ricaricare uno smartphone top di gamma per almeno tre volte e un tablet per quasi due volte intere. Compatto, resistente e sicuro, è dotato di protezione da surriscaldamenti, cortocircuiti, sovraccarichi e perfino una modalità a risparmio energetico per ricariche più leggere, come quelle di auricolari e smartwatch.

Un accessorio veloce, potente e completo per la ricarica on-the-go dei tuoi dispositivi: acquistalo adesso a soli 29,79 euro.