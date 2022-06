Power bank Mag-Safe, per il tuo nuovo iPhone una BOMBA

Se devi stare tanto tempo fuori casa non devi ha fatto rinunciare a una ricarica extra sul tuo smartphone neanche se hai un iPhone di ultima generazione. Con tanti prodotti presenti sul mercato, ho trovato il power bank perfetto per te con tanto di Mag-Safe, leggero è letteralmente tascabile.

Conta che lo paghi pochissimo perché se approfitti della promozione in corso su Amazon te lo porti a casa con soli €24,16. Non aspettare neanche un secondo in più.

Le spedizioni sono completamente gratuite se sul tuo account possiedi un abbonamento Prime attivo.

Power bank con Mag-Safe e non solo: tutto ciò di cui hai bisogno

Lo vedi da te che questo Power bank è proprio speciale perché oltre ad essere da scappi le, grazie all’aggiunta della tecnologia Mag-Safe poi utilizzarlo sui tuoi iPhone di ultima generazione e non farti problemi per riportarli al massimo della loro energia in quattro e quattr’otto.

Ti dico subito che hai a disposizione 5.000 mAh quindi hai a disposizione una ricarica completa e qualcosa di più. Per sapere quanta energia è rimasta al suo interno è stato integrato un indicatore LED che non lascia niente al caso.

A tal punto ti faccio sapere che, all’interno di questo prodotto, non manca un sistema di protezione multiplo che tutela le batterie dei tuoi prodotti evitando sovraccaricamenti, surriscaldamenti e cortocircuiti.

Non hai un iPhone di ultima generazione? Nessun problema dal momento che hai a disposizione due porte d’ingresso e due porte di uscita tra cui una Type C da 15w e una classica USB da 12w.

Collegati proprio ora su Amazon per acquistare il tuo nuovo power bank Mag-Safe a soli €24,16 senza pensarci un secondo in più. Le spedizioni sono completamente gratuite sei sull’ account abbonamento Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.