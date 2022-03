Power Bank MagSafe Anker in OFFERTA al 17% di sconto

Con il debutto della tecnologia MagSafe su iPhone 12 e 12 Pro, i produttori di accessori si sono sbizzarriti con tantissimi gadget davvero utili ed interessanti. Tra i brand più attivi in questo senso troviamo Anker, che ha sviluppato una serie di accessori pensati per il nuovo sistema di ricarica magnetica di Apple. Tra i prodotti più interessanti troviamo sicuramente il nuovo MagGo, un power bank magnetico che oggi si trova in offerta su Amazon a 49,99€, con uno sconto di 10 euro rispetto al prezzo solito.

Compatibile con iPhone 12 e iPhone 13, il caricatore portatile riprende il concetto introdotto da Apple con il MagSafe Battery Pack, accessorio molto costoso che ricarica lo smartphone agganciandosi magneticamente. Oltre a costare meno della metà della variante originale, il modello Anker offre un design più ricercato ed ha una pratica aletta che trasforma il power bank in un vero e proprio stand per iPhone.

Inoltre, l’accessorio può essere utilizzato tranquillamente anche per ricaricare altri smartphone e tablet, sia in maniera wireless che utilizzando un classico cavo USB-C.

Disponibile in differenti colorazioni – in tinta con i nuovi iPhone 13 – il bellissimo power bank Anker MagGo è disponibile in offerta su Amazon a 49,99€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.