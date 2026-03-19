Power Bank Magsafe ultra-slim da 5000mAh + porta USB a soli 24€

Vuoi acquistare un caricabatterie portatile che ti permetta di ricaricare sia in modalità wireless che con il cavetto USB i tuoi dispositivi senza doverlo strapagare? Allora approfitta di questa occasione che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Power Bank Magsafe Baseus a soli 24,42 euro, invece che 38,97 euro.

Potresti non vederlo da mobile ma considera che sul pezzo di listino c’è lo sconto del 37% e quindi adesso il risparmio è davvero notevole. Soprattutto potrai avere un fantastico caricabatterie portatile estremamente pratico e leggero. Potrai ricaricare tutti i tuoi dispositivi in modo semplice e veloce anche quando sei fuori casa.

Power Bank Magsafe ultra-slim incredibilmente versatile

Sicuramente uno dei punti di forza del Power Bank Magsafe Baseus è la sua versatilità che ti consente di ricaricare tantissimi dispositivi. Potrai infatti avvalerti della ricarica wireless con gli iPhone e gli smartphone compatibili oppure della ricarica cablata con il cavetto per tutti gli altri device. Grazie alla sua batteria da 5000 mAh è in grado di ricaricare completamente diversi telefoni.

Entrambe le ricariche sono rapide e in particolare è la porta USB PD da 20 W garantisce una velocità di ricarica decisamente interessante. Ha un design ultra-slim con appena 7 mm e una volta che lo avrai agganciato al tuo iPhone non ti sembrerà nemmeno di averlo. Diventerà un prolungamento dello stesso e potrai continuare a usare il tuo cellulare senza problemi. Inoltre ci sono dei piccoli LED che ti permetteranno di vedere l’autonomia residua.

Approfitta anche tu di questa promozione più unica che rara prima che sparisca. Vai all’istante su Amazon e acquista il tuo Power Bank Magsafe Baseus a soli 24,42 euro, invece che 38,97 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.