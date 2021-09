Power Delivery e 4K a 60Hz a meno di 20 euro con questo HUB USB-C

Se stai cercando un buon HUB USB-C, ma con il prezzo più basso possibile, abbiamo ciò che fa per te. Si tratta dell’HUB Chain Peak 7 in 1, un piccolo accessorio che fornisce tutta la connettività di cui hai bisogno, votato al risparmio, ma che non rinuncia alla qualità.

HUB USB Type-C Chain Peak 7 in 1: caratteristiche tecniche

L’HUB offre un guscio completamente in alluminio, utile ad agevolare la dissipazione del calore durante il funzionamento. Una scelta inevitabile, considerando che il dispositivo supporta la ricarica con Power Delivery. Grazie alla porta USB Type-C è possibile collegare l’alimentatore del computer direttamente all’HUB, così da lasciare impegnata una sola porta USB sul PC. Molto interessante la porta HDMI, presente sulla maggior parte di questi dispositivi, ma in questo caso capace di supportare una risoluzione massima di 4K con un refresh rate di 60Hz.

Naturalmente, l’obbiettivo degli HUB è estendere la connettività sempre più risicata soprattutto dei laptop. Non mancano, quindi, due porte USB entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Da notare che ogni porta USB ha un chip di controllo integrato, il quale verifica che la porta stia lavorando alla massima velocità disponibile, così da offrire costantemente le migliori prestazioni. Chiude la dotazione un pratico lettore di schede TF in grado di leggere/scrivere due memory card contemporaneamente. In sostanza, un prodotto piuttosto essenziale, ma dalle eccellenti caratteristiche considerando la fascia di prezzo in cui va a collocarsi.

Con un coupon del 5%, l’HUB di Chain Peak può essere acquistato su Amazon a soli 18,80 euro. Difficile trovare di meglio ad un prezzo così basso.