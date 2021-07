Poweradd: la powerbank con il fotovoltaico intorno

Metti nello stesso mattoncino un pannello fotovoltaico, un accendisigari, due lampade, una grossa batteria e due porte USB: mescola tutto e avrai la soluzione definitiva per la tua vacanza in auto, in campeggio, in spiaggia, in tenda, ovunque. Definitiva, anzitutto, perché pressoché illimitata, e questo è il grande vantaggio di un dispositivo come questo Poweradd Apollo Plus.

17,99 euro oggi, 24,95 euro al termine dell'offerta (sconto del 28%). Li vale tutti, ecco perché.

Poweradd Apollo Plus: mai più senza ricarica

Si tratta di una powerbank a tutti gli effetti, ma ricca di accessori ed impreziosita da un ampio pannello fotovoltaico. Basterà lasciare l'Apollo Plus sotto la luce diretta del sole, insomma, per alimentarne la ricarica ed allungarne l'efficacia. Con una capacità tanto ampia è possibile immaginare più ricariche per smartphone e tablet, ma con un semplice irraggiamento continuativo è possibile immaginare una durata senza limiti per ricariche continue e senza più alcun problema di autonomia. Streaming senza fine, musica senza soluzione di continuità, fotografie senza preoccupazioni: ci pensa Poweradd Apollo Plus (con l'aiuto del Sole) a cancellare ogni problema di batteria.

Due LED di ottima luminosità possono tornare utili in campeggio come in una lettura serale, in bicicletta come in una camminata. L'accendisigari, lungi dal voler essere soltanto accessorio per fumatori, può offrire un importante aiuto per l'accensione di un piccolo fuocherello (magari per avviare il barbecue). Le due porte USB permettono la ricarica parallela di due dispositivi.

L'aspetto dona una immediata sensazione di forte robustezza, con una sovrascocca in plastica che protegge le parti interne da urti e manomissioni. Ottimale, dunque, per un utilizzo all'esterno, anche con piene garanzie di tenuta all'acqua. Ideale per una vacanza all'aria aperta, insomma, e sufficientemente versatile per riversare tutta la propria carica di energia in qualsiasi contesto.

Pensaci, insomma: quanto potrebbe tornarti utile? Data l'offerta e l'utilità, 17,99 euro son veramente poca cosa. Averne uno a disposizione, qualunque sia la destinazione delle tue vacanze, non sarà certo una brutta idea.