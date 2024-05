Mai più senza batteria: powerbank 10000 mAh a -45%

Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva, ma l’offerta in corso su Amazon per il powerbank da 10.000 mAh del marchio Charmast è un’occasione da cogliere al volo per chi ha tanti dispositivi da gestire: smartphone, tablet, smartwatch, auricolari wireless, lettori multimediali, speaker wireless e così via. Pensato per la mobilità, è tra i più apprezzati della categoria. Vediamo quali sono i suoi punti di forza più importanti.

Sconto sul powerbank con sei uscite e tre ingressi

Integra ben sei uscite: USB-C femmina, USB-C con cavo, due USB-A femmina, Lightning con cavo e micro-USB con cavo. Per immagazzinare energia, invece, è possibile utilizzare tre ingressi: USB-C, UAB-A e micro-USB. Per maggiore chiarezza, eccole mostrate nell’immagine qui sotto. Le dimensioni sono compatte (14,4×6,7×1,7 centimetri), il peso è ridotto a 240 grammi. Tutti gli altri dettagli sono nella scheda su Amazon.

Un tale concentrato di input e output è in offerta al prezzo finale di soli 13 euro, grazie allo sconto del 45% di cui oggi puoi approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato. Il powerbank da 10.000 mAh di Charmast è la scelta ideale per chi è solito gestire più dispositivi in contemporanea, così da poter dire addio a tanti caricatori diversi. Nella confezione sono inclusi anche il manuale d’uso e una custodia per il trasporto.

Sono già centinaia le recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi ha avuto modo di metterlo alla prova, con un voto medio molto alto (4,6/5 stelle), a testimonianza della sua qualità. Se effettui subito l’ordine, Amazon ti assicura la consegna gratuita a domicilio (riservata agli abbonati Prime) già entro domani.