Powerbank 10000mAh con MagSafe: fantastico DOPPIO SCONTO di Amazon

Vuoi avere sempre a portata di mano una fonte di energia extra e in più usufruire del MagSafe? Non perdere una delle ultime offerte di Primavera di Amazon su questo powerbank da 10000mAh disponibile a 35,99 euro invece di 46,99. Inoltre, puoi risparmiare altri 3 euro applicando il coupon che si trova in pagina.

Questo powerbank è progettato pensando soprattutto alla ricarica wireless dei modelli di iPhone compatibili con MagSafe. Basta avvicinarlo al retro del telefono e si attaccherà magneticamente grazie alla tecnologia di nano adsorbimento. In questo modo potrai ricaricare il tuo iPhone senza fili e senza preoccuparti che il powerbank si stacchi.

Powerbank 10000mAh con MagSafe: incredibilmente utile

Il powerbank ha una grande capacità di 10000mAh e un design della batteria ad alta densità. Può caricare due volte un iPhone 14/13/12 Pro, circa 1,5 volte un iPhone 14/13/12 Pro Max e un iPhone 14 Plus. Ha anche un display digitale che ti mostra quanta batteria è rimasta.

L’accessorio supporta, come visto, la ricarica rapida wireless e cablata. Può erogare fino a 15W di potenza in modalità wireless, 22,5W tramite l’uscita USB-A PD e 20W tramite l’uscita USB-C. Il powerbank stesso può essere ricaricato con una potenza massima di 18W tramite l’ingresso Lightning o USB-C.

Per rendere il tutto ancora più pratico ecco anche un supporto pieghevole che ti permette di tenere il tuo iPhone in orizzontale o verticale mentre lo ricarichi. Il design è essenziale e leggero, facile da portare in tasca o nello zaino. E con il sistema di sicurezza multi-protezione che include controllo della temperatura, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito e altro ancora, sei sicuro che il tuo smartphone si ricaricherà sempre in massima sicurezza.

Ultime ore per acquistare il powerbank da 10000mAh con MagSafe a 35,99 euro invece di 46,99 grazie alle Offerte di Primavera di Amazon. Ricorda che puoi risparmiare altri 3 euro applicando il coupon che si trova in pagina.

