Powerbank 26800mAh interminabile: batteria sempre carica con sconto 78%

Non temere per la batteria del tuo smartphone: anche se fa le bizze e si scarica sul più bello, da oggi hai una soluzione a portata di mano ed è questo Powerbank da 26800mAh che non finisce letteralmente mai. Ideale per lunghi viaggi e se parti all’avventura, ha dimensioni contenute e un peso ridotto ai minimi per essere sempre comodo da avere dietro. Puoi acquistarlo soli 19,54€ su Amazon con uno sconto del 78% sul prezzo di listino, non perdere tempo e aggiungilo subito al carrello.

Powerbank 26800mAh, interminabile e perfetto

Dimensioni compatte e display LED che ti tiene sempre informato sui livelli di energia residua. Questo powerbank da 26800mAh di Aizmu è il compagno ideale se sai che ti aspettano delle giornate folli davanti a te. Perfetto, ad esempio, da avere dietro quando si va a un concerto o in campeggio o, molto più semplicemente in viaggio non ti lascia mai con la batteria carica a metà.

26800mAh infatti, sono tantissimi se messi a confronto con le batterie che montano i prodotti più comuni. Su un iPhone 13, ad esempio, sono 6 ricariche complete, sui prodotti Samsung circa 5. In più tutta questa portata ti consente di affiancarlo anche a dispositivi più impegnativi come Tablet, iPad e così via.

La ricarica avviene nella sicurezza più totale attraverso i sistemi di protezione integrati. Avviene in modalità rapida con una velocità di 22,5W per ridurre i tempi e attraverso lo standard QC 4.0. Usalo con 3 dispositivi in contemporanea e ottimizza ancora di più i tempi.

A soli 19,54€ su Amazon, il powerbank 26800mAh di Aizmu è il tuo asso nella manica. Collegati subito in pagina perché con un’offerta a tempo lo trovi in promozione con uno sconto del 78% sul prezzo di listino.

Le spedizioni? Nessun problema, con un abbonamento Amazon Prime sono sia gratuite che veloci in tutta Italia.