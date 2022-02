Powerbank IMBATTIBILE: 6 ricariche assicurate e RAPIDE (per poco)

Un powerbank come questo ti potrà sembrare esagerato, ma se sei un tipo che ama il fuori porta e si trova spesso in balia dell’avventura, è indispensabile. Praticamente conserva delle dimensioni ridotte assicurandoti, però, una carica fuori dal comune. Su un semplice smartphone puoi ottenere fino a 6 ricariche consecutive sfruttando le massime velocità. Spunti il coupon in pagina e approfitti di due sconti all’istante pagandolo, così, solo 29,86 euro.

Powerbank illimitato: spesa minima, resa massima

Ti porti dietro una centrale elettrica in formato tascabile. Con questo powerbank tra le mani hai la possibilità di ricaricare qualunque dispositivo ti serva senza scendere a compromessi. Infatti puoi goderti una carica infinita praticamente ogni dove e quando vuoi.

Conta che ha 26800 mAh di capacità e che in genere una batteria di uno smartphone si aggira intorno ai 4000. Con un semplice calcolo puoi capire perché te lo sto descrivendo con così tanta enfasi. Tuttavia, per rendere palese i dati, ti dico subito che:

su uno smartphone come iPhone 11 hai assicurate 6,5 ricariche;

su un telefono come Samsung Galaxy hai assicurate 5 ricariche ;

; su un iPad le ricariche assicurate sono 2.

Integrati trovi un connettore Lightning e uno USB Type C così non devi acquistarne dei nuovi. In ogni caso hai la piena possibilità di utilizzare quelli che già possiedi grazie alle varie entrate presenti.

In più mi pare giusto farti sapere che è presente un piccolo display LED che ti tiene aggiornato sul grado di energia residua.

Cosa stai ancora aspettando? Porta a casa questo powerbank all’istante su Amazon spuntando il coupon. Affrettati perché l’offerta lampo è a tempo limitatissimo così come lo sono le scorte disponibili. Per pochissimo lo paghi soltanto 29,86€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.