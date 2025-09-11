Powerbank INIU da 10000 mAh in doppio sconto: solo 9,89 euro

La prima riduzione della spesa è del 33% e applicata in automatico, la seconda del 45% si attiva invece al check out: questo doppio sconto su Amazon ti offre la possibilità di acquistare il powerbank INIU da 10.000 mAh al prezzo stracciato di soli 9,89 euro. È compatibile con tutti i dispositivi: dagli smartphone ai tablet, fino agli smartwatch e gli auricolari wireless, così da poterli caricare in modo semplice e veloce (fino a 3A), anche in movimento.

La super offerta di Amazon sul powerbank INIU

Il design è tra i più sottili in circolazione, con 1,2 centimetri di spessore, perfetto da portare ovunque anche in tasca. Ha in dotazione tre porte USB: una USB-C che funziona sia in ingresso che in uscita e due USB-A. In dotazione ha il sistema SmartProtect a 15 livelli che previene surriscaldamenti e danni alla batteria. Nella confezione sono inclusi un cavo da USB-A a USB-C da 30 centimetri, la custodia da viaggio e il manuale. La garanzia è di 3 anni e c’è il supporto tecnico a vita. Trovi altri dettagli nella scheda completa.

Secondo il listino ufficiale costerebbe 26,99 euro, ma grazie al doppio sconto di oggi puoi acquistare il powerbank INIU da 10.000 mAh al prezzo finale di soli 9,89 euro. Non fatichiamo a immaginare che a queste condizioni andrà a ruba.

Se sei un cliente Prime, per te c’è anche la consegna gratis entro domani. Ordinalo subito, è spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica. Ti segnaliamo infine che ci sono già oltre 67.000 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce con un voto medio pari a 4,5 stelle su 5.