Un MOSTRO di powerbank wireless (33800 mAh) a -20%

Mai più senza batteria: tutto ciò che ti serve è un powerbank, meglio se dalla grande capacità così da poter ricaricare tutti i dispositivi, anche in contemporanea e con supporto alla modalità wireless. Oggi ne trovi uno da ben 33.800 mAh proposto su Amazon con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

Il powerbank che ti serve, al prezzo che desideri

Grazie alle sue numerose uscite, può ricaricare cinque dispositivi in contemporanea, contando su un output da 2,1 A per farlo in modo rapido. Che si tratti di smartphone, tablet, smartwatch, auricolari o altro, tutto sarà al 100% in poco tempo. Un esempio: iPhone 12 passa dal 12% al 50% dell'autonomia in soli 30 minuti. Tutte le altre info nella scheda del prodotto.

Per quanto riguarda la ricarica wireless, è garantita la piena compatibilità con lo standard Qi. Oggi questo mostro di powerbank da 33.800 mAh può essere tuo al prezzo di soli 25,45 euro invece di 31,95 euro come da listino. La consegna è immediata, con spedizione gratuita e gestita direttamente da Amazon per gli abbonati Prime.