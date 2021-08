PowerBeats Pro: auricolari wireless perfette per lo sport

Le PowerBeats Pro sono in promozione su Amazon a €179,00. Ciò significa che se ne approfitti riesce a risparmiare circa €70 sul prezzo di listino e portarti a casa questi auricolari wireless in sole 24 ore grazie alle spedizioni Prime. Puoi pagare comodamente in più soluzioni così da non dover per forza rinunciare se per te sono troppo care.

Auricolari wireless a cui non manca esattamente nulla: PowerBeats Pro

I dispositivi Beats sono conosciuti in tutto il mondo e ti offrono vere e proprie garanzie. Rispetto a molti altri in commercio costano qualcosa in più, ma i soldi spesi di sicuro non li rinneghi. Queste wearable, in particolare, sono disponibili in 7 colorazioni diverse quindi puoi scegliere quella che più ti piace e ti permettono di avere un paio di auricolari che puoi utilizzare pressoché per tutto.

Con la loro forma particolare e il loro sostegno offerto da una aletta aggiuntiva, puoi fare anche i movimenti più assurdi ma loro non cadranno mai dalle tue orecchie. Infatti sono state pensate soprattutto per chi ama praticare sport così da offrirgli stabilità e sicurezza quando ad esempio sta correndo. Non per nulla, infatti, sono completamente resistenti al sudore quindi non ti preoccupare perché se le utilizzerai anche tu per questo motivo non si rovineranno minimamente.

Per quanto riguarda gli auricolari in sé e per sé, invece, si adattano al tuo orecchio grazie alle punte morbide in silicone che le rendono confortevoli. Potrai indossarle per ore e ore senza mai provare fastidio.

Hai tutto a portata di mano visto che puoi controllare sia il volume che la riproduzione stessa mediante i controlli integrati sui due dispositivi. Se hai necessità grazie all'integrazione del microfono richiami l'attenzione l'assistente vocale e infatti neanche chiamate a piacere.

Non ci dimentichiamo che sono dotate di chip Apple H1 che rende le connessioni stabili e l'utilizzo compatibile sia con prodotti iOS che Android. Infine non manca al rapporto un'ottima batteria che ti offre fino a 24 ore di riproduzione se si considera una custodia di ricarica. In solitaria, invece, le PowerBeats sono capaci di riprodurre le canzoni preferite per ben 9 ore.

Acquista subito le tue PowerBeats Pro su Amazon soli €179,00. Le ordini e ricevi a casa in appena 1 o 2 giorni lavorativi se sei cliente Prime. Se invece sei cliente standard non perderti le spedizioni gratuite. Ti faccio sapere che le puoi pagare in un'unica soluzione, con 5 rate mensili offerte da Amazon o accedendo al programma di finanziamento di Cofidis.