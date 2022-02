PowerDirector 365: ottieni uno sconto del 25%

Per i professionisti o chi ha semplicemente l’hobby dei video, un programma come PoweDirector 365 è indispensabile. Esso ti offre infatti gli strumenti di montaggio intuitivi per far muovere oggetti, trasformare completamente uno scenario, e creare effetti cinematici.

Cosa puoi fare con PowerDirector 365? Ecco qualche esempio:

Stratifica, forma e miscela elementi per creare scene artistiche

Aggiungi dinamismo ed energia ai tuoi video con gli effetti animati fluidi.

Rimuovi lo sfondo e crea effetti speciali Hollywoodiani.

Aggiungi testi e grafiche che seguono automaticamente il movimento degli oggetti, per video da capogiro

Il programma di recente ha aggiunto tutte le potenzialità dell’Intelligenza artificiale (IA). L’ultima frontiera tecnologica applicata su più campi. Scopriamo di più.

PowerDirector 365 e l’Intelligenza artificiale

Come detto, il programma semplifica il tuo processo di lavoro creativo, con l’AI. Vediamo come la tecnologia ci può aiutare in fase di editor:

Sostituzione Cielo

L’ultima arrivata: migliora o cambia completamente il cielo, per scatti scenografici mozzafiato.

Rilevamento Oggetti

Applica maschere intelligentemente, per rimuovere oggetti dalle immagini con precisione.

Rimozione Vento

Rimuovi le folate di vento, per tracce audio più nitide, libere da distrazioni.

Migliora i Dialoghi

Riduci i rumori di sottofondo indesiderati, per tracce vocali precise, in alta qualità.

Possibilità Illimitate, in Punta di Dita

Dai vita all’immaginazione, con la nostra vasta gamma di strumenti per personalizzare i tuoi progetti.

In generale, ecco altre funzionalità:

Titoli Personalizzabili

Crea titoli in tutta semplicità, con strumenti esclusivi di personalizzazione e modelli animati.

Transizioni

Scegli da una varietà di stili per unire al meglio le tue riprese.

Effetti Video

Trasforma e modifica il look dei tuoi video con tanti effetti magici.

Cosa è possibile fare con PowerDirector

Non ancora convinto? Ecco cosa altro puoi fare col programma:

Modelli Video

Crea incredibili video con pochi clic, grazie ai modelli per sequenze iniziali/finali personalizzabili

Mediateca d’Archivio Esente da Diritti

Accedi a oltre 8 MILIONI di video, immagini, e tracce musicali da Shutterstock e iStock da Getty Images.

Registrazione Schermo

Cattura, monta e condividi video, demo e tutorial, e diventa la prossima stella YouTube!

Streaming dal Vivo

Fai streaming direttamente su Twitch, YouTube, e altre piattaforme popolari. Registra con chroma key e sovrapponi oggetti.

Video in movimento

Particolarmente interessanti sono i video in movimento realizzabili con il programma. Ecco le funzioni più interessanti

Action Cam

Stabilizzatore Video

Correzione Obiettivo

Controlli Velocità Video

Effetti Zoom e Panoramica

Multi-Video Tools

Designer di Collage Video

Designer MultiCam

Scopri tante altre funzioni e approfitta della promozione in corso da questo link.

