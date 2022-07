Novità per PowerPoint: Cameo in Recording Studio

Prosegue incessante il lavoro di Microsoft finalizzato a migliorare gli strumenti offerti dalla propria suite dedicata alla produttività. Le novità annunciate questa settimana interessano nello specifico PowerPoint. La prima è quella che riguarda l’inclusione di Cameo nella funzionalità Recording Studio utile per includere nelle presentazioni contenuti video registrati direttamente dall’utente.

PowerPoint: Cameo in Recording Studio e un’altra novità

Grazie alla nuova funzionalità è possibile personalizzare gli elementi multimediali applicando loro uno stile originale, ad esempio racchiudendoli all’interno di una cornice dalla forma rotonda oppure ovale, circondandoli con una cornice o scegliendo tra uno dei tanti effetti disponibili.

Con Recording Studio in PowerPoint è possibile creare e condividere in modo semplice i video delle presentazioni e diffondere il messaggio con le proprie parole. Facendo leva sulle potenzialità di Cameo, è inoltre possibile utilizzare il feed della videocamera per rendere il filmato della presentazione ancora più personale, dando vita a esperienze di storytelling coinvolgenti.

Come spesso accade in questi casi, prima che possa prendere il via il rollout, la novità è sottoposta a una fase di test coinvolgendo i membri del programma Insider. Una volta perfezionata, sarà resa accessibile per tutti. Al momento non è però dato a sapere con quali tempistiche.

La seconda delle funzionalità inedite annunciate da Microsoft per PowerPoint questa settimana interessa invece esclusivamente la versione iPad. Aggiunge una caratteristica tanto semplice quanto essenziale durante la creazione delle presentazioni: la possibilità di applicare un’interlinea a testi, elenchi puntati e altri elementi. Il risultato è quello visibile nello screenshot qui sotto.

In questo caso, come sottolineato da Microsoft, per poterla utilizzare è sufficiente aggiornare l’app alla versione 2.59 (Build 22030101).

