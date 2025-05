PowerPoint su Mac genera sottotitoli con il riconoscimento vocale

Nel giorno dedicato alla consapevolezza sull’accessibilità, Microsoft regala una funzione che serviva da troppo tempo a PowerPoint per Mac. L’app ora genera automaticamente i sottotitoli per i video grazie al riconoscimento vocale.

Come ha spiegato Peter Wu, Principal Software Engineer del team di PowerPoint, i sottotitoli sono fondamentali per il 5% della popolazione mondiale che ha problemi di udito (e che probabilmente si è rotto le scatole di annuire a caso durante le riunioni su Teams). Inoltre, il 50% degli americani il più delle volte preferisce guardare i video con i sottotitoli.

Come generare i sottotitoli su PowerPoint per Mac

Creare i sottotitoli è molto semplice. Basta aprire una presentazione nuova o esistente in PowerPoint su Mac e incorporare un video. Poi bisogna selezionare il video e accedere al menu “Riproduzione” o “Accessibilità”, e avviare il processo di generazione dei sottotitoli. Si potrà anche scegliere la lingua parlata nel filmato.

Una volta generati, i sottotitoli appariranno nel riquadro “Sottotitoli codificati” a destra della presentazione. Gli utenti potranno quindi rivedere e modificare il testo per garantirne l’accuratezza e la chiarezza, applicare formattazioni come il grassetto o il corsivo, e persino tradurli in altre lingue.

Il sistema non si limita a trascrivere pedissequamente i dialoghi. Consente, infatti, di aggiungere i nomi di chi parla o di descrivere suoni non verbali, come “[squillo del telefono]”, per rendere tutto più accessibile anche a chi ha difficoltà uditive. Inoltre, presentando con PowerPoint Live in Teams, ogni partecipante potrà selezionare in modo indipendente la traccia di sottotitoli che preferisce, personalizzando ancora di più la fruizione dei contenuti.

Disponibilità e requisiti

La funzione di generazione dei sottotitoli è attualmente in fase di rilascio per gli utenti di PowerPoint per Mac nel canale Beta, a partire dalla versione 16.98 (Build 25050401). Potrebbe essere necessario un po’ di tempo prima che tutti gli iscritti al canale possano vederla comparire nella propria app.