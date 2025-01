PowerPoint accoglie il supporto ufficiale ai sottotitoli SRT

Tra le richieste formulate più di frequente a Microsoft da parte degli utenti di PowerPoint c’è stata, per lungo tempo, quella finalizzata a introdurre il supporto per l’inserimento dei sottotitoli SRT. La software house ha deciso di accontentarli, come reso noto attraverso le pagine del blog ufficiale.

Vi abbiamo ascoltati! Di recente abbiamo aggiunto il supporto ai file SRT in PowerPoint per Windows, macOS e Web.

I sottotitoli in formato SRT arrivano su PowerPoint

Per esteso si legge SubRip Text ed è il formato di riferimento, impiegato anche da lettori come VLC e da piattaforme online come nel caso di YouTube.

La novità interessa le versioni Windows, macOS e Web di PowerPoint. Una volta caricati all’interno dell’editor, i sottotitoli SRT sono prima convertiti in WebVTT e poi aggiunti alla presentazione, senza dunque obbligare all’utilizzo di strumenti esterni.

Il supporto ai sottotitoli in formato SRT da parte di PowerPoint è in fase di rollout graduale. Potrebbe essere necessaria una breve attesa prima di vederlo comparire sui propri dispositivi. Di seguito le release interessate dalla novità.

Windows: versione 2411 (build 18227.10000) o successiva;

macOS: versione 16.91 (build 24111020) o successiva;

Web: build 16.0.18306.40500 o successiva.

Nel post di annuncio, Microsoft offre alcuni consigli utili per generare i sottotitoli in formato SRT partendo da un video. Una soluzione è quella che punta a Clipchamp, il software integrato in Windows 11 che esegue l’operazione trascrivendo quanto pronunciato all’interno dei filmati con l’impiego dell’intelligenza artificiale. Il gruppo di Redmond suggerisce inoltre, quando possibile, di selezionare la codifica UTF-8 per garantire il massimo della compatibilità.