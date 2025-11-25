PowerToys si prepara per la gestione avanzata dei monitor

È in arrivo su PowerToys una nuova utility dedicata alla gestione dei monitor. Stando alle prime informazioni trapelate, sarà particolarmente comoda per chi lavora a una scrivania con il PC collegato a più schermi. Non sono state fornite indicazioni in merito alla tempistica necessaria per l’implementazione, né è dato a sapere quale sarà il nome finale della funzionalità (forse Power Monitor).

Gestione avanzata dei monitor con PowerToys

L’immagine condivisa mostra slider attraverso i quali regolare la luminosità, il contrasto e il volume (laddove sono presenti speaker interni) di due monitor diversi, ovviamente se i modelli risultano compatibili. Sono posizionati in un piccolo box visualizzato sopra la systray, nell’angolo inferiore destro del desktop, sopra la barra delle applicazioni. Per intervenire su questi parametri è di solito necessario agire sui menu integrati o affidandosi a software di terze parti (Twinkle Tray è gratis).

A renderlo noto è stato Niels Laute, Senior Product Manager di Microsoft al lavoro su progetti come PowerToys e Windows Developer Platform. Ha pubblicato su X lo screenshot visibile qui sopra, accompagnata dalla descrizione Il team di PowerToys sta cucinando .

Edge Light presto integrato in PowerToys?

Tra le ultime funzionalità integrate in questo coltellino svizzero per il PC c’è Light Switch (Interruttore della luce) che sincronizza il tema del sistema operativo con il ciclo giorno-notte. Ricordiamo che è possibile scaricarlo su Windows 11 e Windows 10 da GitHub o dallo store ufficiale.

Presto potrebbe accogliere anche Edge Light, idea introdotta da Apple con una delle ultime beta di macOS Tahoe e subito riproposta da uno sviluppatore del gruppo di Redmond, ma al momento solo come applicazione standalone: trasforma i bordi dello schermo in un anello luminoso per migliorare la resa visiva durante le videochiamate. Clint Rutkas, membro del al lavoro sul progetto, ha confermato nei giorni scorsi di essere impegnato per includerla.