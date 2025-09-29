PowerToys introduce un modulo per personalizzare Windows

PowerToys si prepara a un nuovo capitolo. L’apprezzato toolkit di Microsoft sta per aggiungere un modulo dedicato interamente alla personalizzazione del desktop. Il nuovo strumento, ancora in fase di sviluppo, vuole dare agli utenti un controllo più diretto sull’aspetto del sistema, senza dover ricorrere a modifiche complesse o a tool di terze parti. Non si tratta solo di cambiare sfondi o colori, Microsoft vuole offrire opzioni più profonde per chi desidera un’interfaccia davvero personalizzata.

Su PowerToys arriva un nuovo modulo per personalizzare Windows

Ma cosa si potrà fare con il nuovo modulo? Secondo le prime anticipazioni, il modulo di personalizzazione permetterà di:

Cambiare lo sfondo del desktop in modo dinamico;

Applicare effetti visivi e filtri alle immagini;

Gestire layout e combinazioni di finestre con maggiore flessibilità;

Integrare elementi grafici personalizzati, come cornici o overlay.

Il tutto sarà accessibile direttamente da PowerToys, con un’interfaccia intuitiva e pensata per chi ama sperimentare.

Il modulo è attualmente disponibile solo nella versione di anteprima per sviluppatori, ma le immagini condivise su GitHub mostrano un’interfaccia pulita e funzionale. Microsoft non ha ancora annunciato una data ufficiale per il rilascio pubblico, ma il ritmo degli aggiornamenti di PowerToys lascia intuire che non ci vorrà molto.

L’evoluzione di PowerToys

Negli ultimi mesi, PowerToys ha introdotto strumenti sempre più raffinati, da Peek per visualizzare anteprime rapide dei file, a Crop and Lock per isolare finestre specifiche. Oltre al passaggio automatico dal tema chiaro a quello scuro, e viceversa. Con questo nuovo modulo, Microsoft sembra voler dare agli utenti un controllo ancora più profondo sull’estetica e sull’organizzazione del proprio ambiente di lavoro.