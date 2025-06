PowerToys si arricchisce con speed test e video downloader

PowerToys è un’utility che non dovrebbe mancare su ogni PC, un vero e proprio coltellino svizzero che aggiunge funzionalità assenti nel sistema operativo Windows. Il progetto è curato direttamente da un team interno a Microsoft e il download è completamente gratuito. Oggi segnaliamo l’aggiunta di tre plugin aggiuntivi: si tratta di SpeedTest, VideoDownloader e Definition.

SpeedTest, VideoDownloader e Definition per PowerToys

Come si può intuire già dal nome, il primo si occupa di eseguire un test della velocità per le prestazioni della connessione Internet. Sfrutta la tecnologia di Ookla, la stessa accessibile dal portale speedtest.net. Qui sotto uno screenshot appena catturato per metterlo alla prova.

Ancora una volta, VideoDownload fa esattamente quanto promesso: permette di scaricare video da piattaforme come YouTube, Vimeo e più di altri 1.000 siti, con supporto ai formati MP4 o MP3 (solo audio): è sufficiente incollare l’URL per dare il via. Infine, Definition mostra il significato, le indicazioni fonetiche e i sinonimi delle parole (l’unica lingua al momento supportata è l’inglese).

Per l’installazione è sufficiente effettuare il download dei tre moduli aggiuntivi seguendo i link riportati qui sotto, seguendo poi le istruzioni.

Scarica i plugin SpeedTest, VideoDownloader o Definition dai rispettivi repository su GitHub;

estraili nella cartella %LOCALAPPDATA%\Microsoft\PowerToys\PowerToys Run\Plugins\ ;

; apri PowerToys Run (Alt+Spazio) e avvia i plugin utilizzando le rispettive scorciatoie: spt , dl o def (personalizzabili nelle impostazioni).

A scanso di equivoci, è bene precisare che trattandosi di plugin aggiuntivi non sono inclusi nella versione base di PowerToys (in download dal sito ufficiale), ma devono essere caricati dall’utente seguendo la procedura qui sopra. Nel nostro test, VideoDownloader non ha funzionato correttamente a causa di un bug.

Tra le novità introdotte di recente c’è anche Workspaces (in italiano Aree di lavoro). È utile per creare un layout personalizzato da configurare in un click. Per maggiori informazioni rimandiamo all’articolo dedicato.