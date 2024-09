PowerToys sta per accogliere un'altra novità: Zoomit

Solo pochi giorni fa abbiamo scritto su queste pagine un articolo dedicato alla disponibilità di Workspaces (chiamato Aree di lavoro in italiano) all’interno di PowerToys ed eccoci tornare sull’argomento per segnalare l’arrivo di un’altra novità: si tratta di Zoomit. La suite di strumenti, un vero e proprio coltellino digitale svizzero offerto gratuitamente agli utenti di PC con sistema Windows 10 e Windows 11, continua ad arricchirsi con l’inclusione di nuovi elementi.

Zoomit, la prossima novità di PowerToys

Per chi non ne è a conoscenza, la funzionalità permette di effettuare zoom, creare annotazioni e registrare lo schermo. È pensata in modo specifico per chi è quotidianamente alle prese con demo e presentazioni. Può essere attivata in qualsiasi istante attraverso una combinazione di tasti personalizzabile (le scorciatoie da tastiera supportate sono molte, una per ogni comando), integra il supporto ai display con pannello touchscreen e, sui tablet, è anche possibile scrivere o disegnare a mano libera sullo schermo.

Al momento è disponibile sotto forma di download gratuito, ma presto l’utility sarà presente all’interno di PowerToys. La conferma è giunta con il post su X in cui Mark Russinovich, CTO di Azure, ha chiesto ai suoi colleghi di Microsoft se fosse possibile farlo. La risposta non si è fatta attendere: Clint Rutkas, supervisore del progetto, ha replicato in modo affermativo.

Oggi, la suite (può essere scaricata e installata gratuitamente da GitHub) include più di 20 utility e il numero è in costante aumento. Tra queste ci sono la gestione avanzata del comando Incolla, quella dell’Always On Top, la selezione dei colori, il ritaglio, il blocco dei file, l’editor degli host, il ridimensionamento delle immagini, componenti aggiuntive per Esplora file, il mouse senza bordi, l’anteprima rapida, un righello per lo schermo, l’anteprima del registro di sistema, l’estrattore di testo, la disattivazione forzata della webcam e altro ancora.