Workspaces disponibile in PowerToys: cos'è e come funziona

Microsoft ha mantenuto la promessa formulata nelle scorse settimane, introducendo la nuova funzionalità Workspaces in PowerToys: in italiano il nome è stato tradotto Aree di lavoro. Come anticipato, si tratta di uno strumento utile alla creazione di uno spazio di lavoro personalizzato, che potrà poi essere richiamato all’occorrenza in modo rapido dall’utente, con un notevole risparmio di tempo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

PowerToys: come funziona Workspaces (Aree di lavoro)

Intanto, questa è la descrizione fornita: L’utilità Aree di lavoro consente di avviare un set di applicazioni in un layout e una configurazione personalizzati, contemporaneamente . La parola chiave è proprio layout. È possibile, ad esempio, definirne uno da attivare per le sessioni di lavoro sui fogli di calcolo, per l’editing dei contenuti multimediali, uno per la navigazione, un altro per le riunioni e così via.

La scorciatoia da tastiera associata è Win+Ctrl+ò . Premendola, per la prima volta, compare una schermata come quella visibile qui sotto.

È sufficiente un click su + Crea area di lavoro per iniziare il processo. Successivamente, premendo Acquisisci , il software memorizza le finestre aperte in quel momento e la loro disposizione sul desktop.

PowerToys crea così un layout personalizzato, tenendo conto delle applicazioni in esecuzione, distinguendo tra quelle in mostrate primo piano e quelle invece ridotte a icona.

Un click su Salva area di lavoro completa l’operazione. È anche possibile creare un collegamento sul desktop per velocizzarne l’apertura. Al successivo avvio del PC, in un istante sarà possibile richiamare l’area di lavoro, senza doverla di nuovo comporre manualmente.

Come scaricare e aggiornare PowerToys

Workspaces è introdotto con l’aggiornamento alla versione 0.84.0 di PowerToys. Per scaricare l’update è sufficiente aprire la sezione Generale dell’applicazione.

Per quanto riguarda invece il download e l’installazione di PowerToys è sufficiente visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale di Microsoft.