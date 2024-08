Workspaces per PowerToys sarà molto utile su Windows

PowerToys è il coltellino svizzero di Microsoft che non può mancare su ogni PC Windows, un’utility frutto di un progetto open source che include strumenti in grado di semplificare la vita degli utenti: la prossima aggiunta si chiamerà Workspaces. In modo simile a quanto già avviene nel browser Edge, creerà uno spazio di lavoro personalizzato, aprendo le applicazioni relative a un progetto specifico e disponendole all’istante sul desktop in un layout definito dall’utente.

PowerToys accoglierà Workspaces: come funzionerà

La novità è stata illustrata dal gruppo di Redmond con una sessione su YouTube dedicata agli sviluppatori. Permetterà di impostare layout da attivare in un solo click. Ad esempio, chi sviluppa potrà definirne uno per affiancare l’editor del codice e la finestra per eseguirne il test, mentre un podcaster sarà in grado di aprire in un secondo la schermata di registrazione e quella di montaggio, una vicino all’altra.

Questa la descrizione fornita da Microsoft durante la sessione su YouTube.

L’obiettivo, con i layout delle applicazioni, è quello di richiamare uno spazio di lavoro con un solo click. Io ho PowerToys in alto a destra, il terminale in basso e Visual Studio sulla parte sinistra. Posso aprire PowerToys e salvare il layout corrente, in modo simile a quanto avviene con la registrazione dello schermo. Posso organizzare il layout a piacimento e premere “Cattura”.

Come sempre accade in questi casi, la fase di test richiederà del tempo, dunque il lancio della novità potrebbe non essere dietro l’angolo.

Tutte le funzionalità di PowerToys

Chiudiamo con l’elenco delle funzionalità al momento incluse in PowerToys. Per la descrizione completa di ognuna rimandiamo alla pagina dedicata, dove si trovano anche i file per l’installazione dell’utility.