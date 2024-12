PowerToys 0.87 in download con una novità per Windows 10

È disponibile un nuovo aggiornamento per PowerToys, che evolve la suite alla versione 0.87. Per il download e l’installazione è possibile rivolgersi al Microsoft Store oppure alla pagina dedicata su GitHub. L’update porta con sé una funzionalità inedita per Windows 10 e tanti, davvero tanti miglioramenti.

Le novità di PowerToys 0.87

Partiamo proprio da W10, che accoglie Nuovo+, già visto in azione su W11. Come mostrato dallo screenshot qui sotto, è il tool che permette di creare file e cartelle da un set personalizzato di modelli , direttamente dal menu di Esplora file. Per maggiori informazioni rimandiamo alla documentazione ufficiale.

Il changelog completo è molto lungo, riportiamo di seguito le altre novità più importanti.

Incolla avanzato ha una nuova funzionalità chiamata Incolla avanzato con intelligenza artificiale che utilizza Semantic Kernel per intervenire sugli appunti;

Aree di lavoro introduce il supporto alle Progressive Web App;

Aree di lavoro ha una nuova funzionalità per muovere le finestre esistenti anziché crearne di nuove;

Passaggio del mouse aggiunge una nuova impostazione per consentire di personalizzare le schermate pop-up;

Quick Accent permette di selezionare il set di caratteri che deve comparire sull’interfaccia.

Sono diverse le novità interessanti introdotte da PowerToys in questo 2024 ormai agli sgoccioli. Fra tutte, segnaliamo proprio la già citata Aree di lavoro, disponibile in via ufficiale da settembre e che permette di comporre in un click un layout personalizzato sul desktop. Abbiamo poi scritto nei mesi scorsi di Zoomit, un’aggiunta che permette di effettuare zoom, salvare annotazioni e registrare lo schermo, pensata in modo specifico per chi è alle prese con demo e presentazioni.

Non tutti ne sono a conoscenza, ma la prima versione della suite risale addirittura ai tempi di Windows 95. All’epoca includeva un totale pari a 15 tool, tra i quali figuravano Tweak UI per intervenire su impostazioni nascoste e CDAutoPlay per l’avvio automatico dei CD dati. Altri tempi.