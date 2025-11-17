Edge Light: Apple l'ha pensata, Microsoft l'ha portata su Windows

Quando la beta 2 di macOS Tahoe 26.2 ha introdotto la funzionalità Edge Light, pochi giorni fa, ne abbiamo dato notizia su queste pagine con un articolo intitolato Perché nessuno ci ha pensato prima?, chiedendoci come mai l’idea non sia mai balzata in testa ad Apple o Microsoft. A Redmond qualcuno ha pensato la stessa cosa, considerando l’arrivo di Windows Edge Light a pochi giorni di distanza.

Windows Edge Light: Microsoft ha copiato Apple?

Scott Hanselman, Vice President of Developer Community per il gruppo di Redmond, ha realizzato e pubblicato l’utility che trasforma i bordi dello schermo in un anello luminoso utile per illuminare correttamente il volto durante le videochiamate. Il risultato è quello visibile qui sotto, come già visto sui Mac la scorsa settimana.

Il funzionamento è molto semplice. Una volta aperta, l’utility mostra nella parte inferiore dello schermo una barra con cinque pulsanti relativi ad altrettanti comandi. Il primo e il secondo servono rispettivamente per abbassare e per alzare la luminosità, il terzo per spegnere temporaneamente l’anello e l’ultimo per chiuderlo definitivamente. Il quarto si attiva solo sulle configurazioni multi-monitor, per spostarlo da uno schermo all’altro.

Rileva in automatico la risoluzione del display per una resa ottimale e non impedisce il clic sugli elementi che si trovano al di sotto. Non mancano le scorciatoie da tastiera: Ctrl+Shift+L per spegnere o accendere la luce, Ctrl+Shift+Su per aumentare la luminosità e Ctrl+Shift+Giù per diminuirla. La versione 1.9 di Windows Edge Light è in download gratuito dal repository GitHub del progetto.