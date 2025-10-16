PowerToys porta il tema automatico su Windows con Light Switch

Microsoft ha annunciato la disponibilità di PowerToys 0.95, versione che introduce la funzionalità Light Switch (già avvistata in anteprima a inizio settembre). Tradotta in italiano in modo fin troppo letterale come Interruttore della luce, si occupa di gestire il passaggio tra il tema chiaro e il tema scuro. Vediamo come funziona.

Tema automatico con Light Switch di PowerToys

Partiamo dalla descrizione, che fa riferimento a ciò che potremmo definire tema automatico. Entra in azione in base all’orario di alba e tramonto. In alternativa, l’utente è libero di stabilire fasce orarie personalizzate, in base alle proprie esigenze.

Light Switch gestisce automaticamente la modalità chiara e scura di Windows in base a pianificazioni, orari di alba e tramonto o controllo manuale. Mantieni il tema del sistema sincronizzato con le tue preferenze e il ritmo quotidiano.

Diamo uno sguardo alle impostazioni di Light Switch. Può essergli associata una combinazione di tasti. Quella predefinita è Win+Ctrl+Shift+D, non esattamente la più agevole e intuitiva. Se premuta, effettua immediatamente il passaggio dalla modalità chiara a quella scura (e viceversa).

Queste sono invece le opzioni relative alla pianificazione. Selezionando “Dal tramonto all’alba”, il software chiede di sincronizzare la propria posizione, così che possa sapere in automatico gli orari esatti, in base a dove ci si trova.

È possibile scegliere anche se applicare il cambiamento al solo sistema operativo, alle applicazioni che supportano il passaggio tra temi diversi oppure a entrambi.

PowerToys è diventato un vero e proprio coltellino svizzero per i PC. Nel corso del tempo si è arricchito di molte funzionalità utili, da tenere a portata di mano. Tra le più recenti c’è anche uno speed test per verificare la velocità della connessione internet.

Per il download è possibile far riferimento a GitHub o al Microsoft Store. Chi l’ha già installato riceverà una notifica che avvisa della disponibilità dell’aggiornamento.