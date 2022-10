Prelievi gratis dagli sportelli: quale conto/carta di debito scegliere

La moneta elettronica è ormai in grande ascesa da diversi anni. Si tratta di un metodo di pagamento comodo, che elimina una serie di problematiche legate ai contanti.

Nonostante ciò, avere qualche spicciolo in tasca non è mai male: problemi tecnici o piccole spese infatti, rendono il cash ancora comodo in certi contesti. In questo caso, la possibilità di effettuare prelievi gratis dagli sportelli con la propria carta, può essere un vantaggio non indifferente.

Sfortunatamente, questo tipo di servizio molto spesso non è esente da costi e commissioni. Che si tratti di una piccola percentuale sulla somma prelevata o di un costo fisso, si tratta comunque di un balzello fastidioso, di cui si farebbe volentieri a meno.

Per chi ha questa necessità, Conto Corrente Arancio offre una condizione ideale quando si usa la carta legata al proprio conto.

Con il modulo Zero Vincoli infatti, si parla di prelievi gratuiti non solo in Italia, ma anche quando il titolare della stessa si ritrova all’estero.

Con Conto Corrente Arancio prelievi gratis dagli sportelli in Italia e all’estero

Se queste condizioni risultano vantaggiose, non si tratta dell’unica operazione proposta gratis con il modulo Zero Vincoli.

Si parla infatti di bonifici bancari (sia online che per via telefonica) senza commissioni così come del rilascio di un libretto degli assegni gratuito all’anno.

Al di là di ciò, sono molteplici le possibilità proposte da Conto Corrente Arancio. Basti pensare alla promozione, valida fino al 31/12, attraverso cui è possibile aprire un conto deposito ottenendo il 2,50% lordo di interessi.

Un tasso alquanto elevato se paragonato ad altre proposte del settore, ottimo per chi intende tutelare il proprio patrimonio finanziario dall’inflazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.