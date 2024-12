Prelievi gratuiti in Italia e all'estero con la carta di debito SelfyConto

SelfyConto è la scelta più conveniente per gli utenti alla ricerca di un conto online completo e ricco di vantaggi. Sfruttando la promozione in corso, infatti, è possibile azzerare il canone fino al 31 dicembre 2027 (invece di 3,75 euro al mese) e ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo.

Al conto, inoltre, è abbinata la carta di debito Mediolanum Card che consente di effettuare prelievi gratis in tutta l’area euro. Per accedere alla promo basta visitare il sito di Banca Mediolanum, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

SelfyConto: cosa prevede l’offerta di Banca Mediolanum

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile sfruttare un conto con le seguenti caratteristiche:

canone zero per un anno, invece di 3,75 euro al mese; il canone è azzerabile fino al 31 dicembre 2027 con l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con carta

per un anno, invece di 3,75 euro al mese; il canone è azzerabile fino al 31 dicembre 2027 con l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con carta carta di debito Mediolanum Card con canone zero per un anno (poi 10 euro all’anno) e prelievi gratis in tutta l’area euro ; la carta in questione ha un massimale di 1.000 euro al giorno (4.500 euro al mese) e include l’assicurazione Nexi con polizza gratuita Multirischi che tutela per gli acquisti effettua ti con la card ovunque nel mondo.

con canone zero per un anno (poi 10 euro all’anno) e ; la carta in questione ha un massimale di 1.000 euro al giorno (4.500 euro al mese) e include l’assicurazione Nexi con polizza gratuita Multirischi che tutela per gli acquisti effettua bonifici gratis fino al 31 dicembre 2027 con l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con carta

fino al 31 dicembre 2027 con l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con carta carta di credito richiedibile con canone zero per un anno (poi 20 euro all’anno) e plafond di 1.500 euro incrementabile

richiedibile con canone zero per un anno (poi 20 euro all’anno) e plafond di 1.500 euro incrementabile le carte sono utilizzabili anche con i principali wallet digitali

Buono Amazon da 100 euro accreditando lo stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese per 3 volte nei primi 4 mesi dall’apertura del conto

SelfyConto è, quindi, la soluzione giusta per chi ha bisogno di un conto corrente davvero completo e ricco di vantaggi, ideale per gestire il proprio denaro e tutti gli strumenti di pagamento. La promozione in corso, inoltre, rende la scelta della proposta di Banca Mediolanum ancora più vantaggiosa. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto. L’apertura può essere velocizzata grazie al riconoscimento con SPID.