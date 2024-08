Premier League 2024/2025: quando inizia e dove vedere le partite

La Premier League 2024/2025 sta per iniziare. Il campionato inglese di calcio prenderà il via nel corso del week end del 16, 17 e 18 di agosto, con la prima delle 38 giornate in calendario. Tra le partite in calendario c’è anche il big match tra Chelsea e Manchester City, in programma domenica 18 agosto dalle 17.30.

Anche quest’anno, per vedere le partite di Premier League è possibile affidarsi a NOW, andando ad attivare il Pass Sport che consente l’accesso completo a tutti i contenuti dei pacchetti Sky Calcio e Sky Sport in streaming. Il Pass in questione costa 24,99 euro al mese ma il prezzo si riduce a 14,99 euro al mese attivando la versione con 12 mesi di permanenza minima.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NOW.

Tutta la Premier League è su NOW

Per vedere le partite della stagione 2024/2025 della Premier League è possibile affidarsi a NOW e al Pass Sport. Si tratta della soluzione per poter accedere a un’offerta sportiva ricchissima di contenuti, con un costo a partire da 14,99 euro al mese.

NOW propone tre partite per turno di Serie A, la Champions League e le altre coppe europee oltre che le partite di vari campionati esteri, come la Premier League. Ci sono anche gli altri sport come la Formula 1, la NBA, il tennis, la Moto GP e molto altro ancora.

Per accedere a NOW è sufficiente, come detto, attivare il Pass Sport, disponibile in due versioni:

14,99 euro al mese per 12 mesi

per 24,99 euro al mese senza vincoli

C’è anche l’Opzione Premium che, al costo di 5 euro al mese, garantisce la possibilità di sfruttare la doppia visione. Per accedere subito all’offerta e attivare il Pass Sport di NOW basta premere sul box qui di sotto e scegliere la versione desiderata.